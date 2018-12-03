Bursa'da Katı Atık Depolama Alanında Elektrik Üretiliyor

Bursa
Büyükşehir Belediyesince İnegöl
Katı Atık Depolama alanında oluşan metan gazından saatte 1,8 megavat elektrik üretilmeye başlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında tesiste ilk etapta saatte 1,8 megavat elektrik enerjisi sağlandı, bir yılda ise yaklaşık 14 bin konutun enerji tüketimine karşılık gelen elektrik enerjisi üretilecek.
Tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman
, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel
, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı konuşmada, kentin temiz havasına, suyuna ve değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
Aktaş, İnegöl'de yapılan tesisin önemine değinerek "Bu bakış açısından hareketle İnegöl'de katı atık depolama alanında inşa ettiğimiz bu tesis ile deponi gazının içinde bulunan ve karbondioksite göre 24 kat daha zararlı olan metan gazının sebep olduğu sera etkisinin önüne geçmeyi hedefledik. Hem sera etkisinin önüne geçmek hem de metan gazının enerji potansiyelinden faydalanarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını teşvik etmek, bunun yanında ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bu tesisi hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Tesiste üretilen elektrik enerjisinin 2020 yılında saatte 2,4 megavata çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.
İnegöl,Bursa
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:48