Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu - Haber

Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurunun belindeki silahı alan şahıs polisi başından vurdu. Ağır yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Bursa Valiliği ise olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

03.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:03

'da bir polis, kavgaya müdahale ederken belindeki silahı alan şahıs tarafından başından vuruldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hastaneye gelerek yaralı polis memuru hakkında bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi'nde bir grup inşaat malzemesi satışı yapan bir iş yerinde kavga etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine Bursa'da görev yapan polis memuru Alaaddin Özdemir kavgaya müdahale etmek için olay yerine gitti. Kavga edenleri ayırmak için müdahale eden Alaaddin Özdemir ile Murat D. arasında tartışma çıktı.

POLİSİN BELİNDEKİ SİLAHI ALDI

Tartışma sırasında polis memurunun belindeki silahı alan Murat D., polis memuru Aladdin Özdemir'in kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınırken, şüpheli Murat D. polis ekiplerince gözaltına alınarak Yavuzselim Karakoluna götürüldü.

POLİS MEMURUNUN DURUMU AĞIR

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Alaaddin Özdemir ameliyata alındı. Ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca haberi olan Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hastaneye gelerek yaralı polis memuru hakkında bilgi aldı.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa Valiliği, kavga eden gruba müdahaleye giden ve olay yerinde başından vurulan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavisinin devam ettiğini, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 19.00 sıralarında ilçesi, Yavuzselim Mahallesi, Barış Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kavga anonsu edilmesi üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Olay yerinde M.D isimli şahısla Polis Memuru A.Ö'nün iş yeri dışında konu ile ilgili birebir detaylı mülakat yaptığı esnada şüpheli M.D'nin, Polis Memuru A.Ö'nün belinden silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memurunun kafasından yaralandığı kaydedildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesi bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada olayın şüphelisi M.D'nin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Alaaddin Özdemir

BURSA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili ilk açıklamayı yapan Bursa Valisi Canbolat, "Yıldırım ilçemiz Yavuzselim Karakoluna aile içi bir ihbar yapılıyor. Ekipler hızlı bir şekilde olay yerine gidiyor ve faili ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada polis memurunun belindeki silahı alarak polis memuruna ateş ediyor. Bunun üzerine ağır yaralanan polis memuru acil bir şekilde hastaneye getirilerek ameliyata alınıyor. Şüphelide ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Acı bir olay polis memurumuza acil şifalar diliyoruz ama durumu şuan ağır gözüküyor" dedi.

Kavganın sebebini açıklayan Canbolat, "Adi bir kavga oluyor. Tarafların biri şikayet için karakola geliyor. Karakolda bu olayla ilgili işlem yapılırken, olay yerinde böyle bir acı olay oluyor" diye konuştu.

Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu

Yıldırım, Bursa, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (13)
VAHDETTİN BAYRAM:bu ülkede suçlulara caydırıcı ceza yok. . . sen abd polisinin silahını alda gör başına neler geliyor, adamı çarmıha gererler orda. .
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:çok geçmiş olsun ama söylemeden de vijdanım rahat etmeyecek dünyanın her yerinde böyle bir olyda polislerin özel yetkileri var mesela vur emri gibi deyer polis arkadaşları ne iş yapmışlar acaba orada
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
MERT:Acil şifalar diliyorum polise.Polislerin silahları basitçe alınacak şekilde taşınmamalıdır.bu silahların taşındığı kılıfta silah için emniyet pimi emniyet mandalı olmalıdır her elini atan bu silahı eline geçirmemelidir buna benzer vakalar daha öncede yaşanmıştır.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
CÜNEYT:Allah şifa versin ...
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
REŞAT:Allah şifa versin inşallah sağlığına kavuşur
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
ABİ:GEÇMİŞ OLSUN ACİL ŞİFALAR CANIM POLİSİM.
Yayından Kaldır
38 0
Cevap yaz
CBOT:Idam. Baska lafa gerek yok.
Yayından Kaldır
23 0
Cevap yaz
SERANO:İdam istiyoruz. Acil şifalar versin cenabı Allah celle celaluhu.
Yayından Kaldır
22 0
Cevap yaz
KAPTAN:Bunun adı kahpelik başka birşey değil. İdam bunlara idam.
Yayından Kaldır
21 0
Cevap yaz
FAKO:lafta memurun düğmesini koparana bilmem ne ceza ama kafasına sıkana ceza yok resmen
Yayından Kaldır
14 2
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:03 Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü - Haber
23:03 Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber
23:01 Midibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul öldü - Haber
23:01 Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı - Haber
23:00 Soylu: "Bugün kamuda engelli istihdamı ülke tarihinin en yüksek seviyesindedir" - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
22:28 Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan - Haberler
16:08 Eşini 32 yerinden bıçaklayan eski polisin savunması, mahkeme salonunda şaşkınlık yarattı - Haberler
11:26 Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
09:24 HDP'li vekilden çağrı: Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın - Haberler
08:16 Edirne'de üniversite öğrencisinin yüzüne yakıcı sıvı atan şahıs her yerde aranıyor - Haberler
3.12.2019 23:07:09