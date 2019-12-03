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Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru başından vuruldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru başından vuruldu.

03.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:50Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru başından vuruldu
'nın ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru başından vuruldu.
Yavuz Selim Mahallesi'nde, iki aile arasında kavga yaşandı. İhbar üzerine, bölgeye Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibi sevk edildi.
Şüpheli M.D, kavga edenleri tespit etmeye çalışan polis memuru Alaattin Özdemir ile görüştüğü sırada belindeki tabancasını alarak, bir el ateş etti.
Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zanlı M.D. gözaltına alındı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, hastaneye gelerek, yaralı polisin durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Canbolat, hastaneden çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın iki aile arası adi bir kavga olduğunu söyledi.
Ailelerden birinin olay yerinden ayrılıp karakola gittiğini anlatan Canbolat, polisin diğer aileyle ilgili işlem yaptığı sırada yaralama olayının gerçekleştiğini ifade etti.
Polis memuru Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğunu belirten Canbolat, şunları kaydetti:
"Ameliyattan çıktı. Allah'tan şifa diliyoruz. Aile kavgası ihbarı çerçevesinde ekiplerimiz oraya gidiyor. İlgili faili ikna etmeye çalışırken, polisimizin belinden silahını alıp iki ya da bir el ateş ediyor, tam tespit edilemedi. Polis memurumuz Alaattin Özdemir, beyninden, kafasından ağır yaralanıyor. Acilen buraya getirildi ve ameliyata alındı. İlgili fail M.D. şu an gözaltında. Elim, acı bir olay. Allah'tan şifa diliyoruz ama durumu ağır gözüküyor."

Yıldırım, Bursa, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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