Haberler » Güncel » Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulması - Haber

Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulması

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun başından vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

04.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:27Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulması
'nın ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun başından vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Polis memuru Alaattin Özdemir'i tabancayla başından vurduğu iddiasıyla yakalanan M.D. ile görevli polislere mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.D. (34), İ.D. (59), T.B. (53) ve M.Y'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye getirildi.
Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Özdemir'in, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay
Yıldırım ilçesinde, dün akşam iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Yıldırım, kavga, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Ankara beyaz gelinliğini giydi - Haber
16:50 Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:49 Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma - Haber
16:47 Dörtyol'da, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi - Haber
16:45 ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Haber
15:49 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:17 İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
4.12.2019 16:53:13