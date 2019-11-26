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Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün kaybolan çiftçi Cemal Kılıç'ı (63) arama çalışmaları sürüyor.

26.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:30Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor
BURSA'nın ilçesinde dün kaybolan çiftçi Cemal Kılıç'ı (63) arama çalışmaları sürüyor.

Mustafakemalpaşa Söğütalan mevkiindeki evinden dün saat 15.30 sıralarında çıkan Cemal Kılıç'tan bir daha alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, Cemal Kılıç'ın bulunması için arama çalışması başlattı. 70 kişilik özel ekip, bölgeyi didik didik ararken, çevre köylerde oturanlar da çalışmalara katıldı.

Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.


- Bursa

Mustafakemalpaşa, Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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