Haberler » Güncel » Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor - Haber

Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor

BURSA'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

29.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:02 Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor
BURSA'nın ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, 'Tarlaya gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, 'dan gelen AFAD ekibi de destek verdi.İbrahim Uzun'u arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, İHH İnsani Yardım Vakfı arama- kurtarma, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekiplerinin yer aldığı 120 kişilik grup, bölgede İbrahim Uzun'u aradı. Arama çalışmaları, Boyalıca Mahallesi'ne yakın nokta olan Samanlı Dağı çevresinde yoğunlaştırılırken, bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. 


- Bursa

İbrahim Uzun, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:01   Robotlarla birlikte yeni meslekler geliyor - Haber
15:01   Soylu: "PKK'nın ipi kimin elinde hepimiz biliyoruz" - Haber
15:00   İSTANBUL'DA YILBAŞINDA 60 BİN 716 GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV YAPACAK - Haber
15:00   Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Haber
14:56   Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
13:13   İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
29.12.2019 15:03:30