Bursa'da Kayıp Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, 4 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu. Huzur Mahallesi
'ndeki evinden 10 Aralık
'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Arzi Balaban
(74) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis
, jandarma, AFAD
ve AKUT personeli ile Yıldırım
Belediyesi ve İHH
arama kurtarma ekipleri, Huzur ve Şehitler mahalleleri arasındaki dağlık arazide çalışmaları yoğunlaştırdı.
Ekipler, aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından ilçe çıkışındaki arazide kadının cesedini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.
İnegöl,Bursa
14 Aralık 2018 Cuma 15:53