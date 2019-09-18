Haberler » Güncel » Haber

Bursa'da 'Kazak' rüzgârı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Orkestra Şube Müdürlüğü farklı bir organizasyona imza attı.

18.09.2019 14:55Bursa'da 'Kazak' rüzgârı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Orkestra Şube Müdürlüğü farklı bir organizasyona imza attı.

Kazakistan'ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Bursalıların ilgi gösterdiği konser öncesi konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Türk dünyasının müzisyen ve bestekarlarının zengin kültürümüz sayesinde, dünya müzik hazinesine büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti. Sanatçıların hareketliliğinin kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, gerçekleştirdikleri buluşmalar ve turnelerin, çeşitli ülke sanatçıları arasındaki tecrübe alışverişine fırsatlar sunduğunu ve bu sayede gönül köprülerine yenilerini eklediklerini belirtti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:22 Erzurum pasinler zaferi'ne coşkulu kutlama
20:22 Elazığ'da tefecilere operasyon: 6 tutuklama
20:22 İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
20:22 Spor yeni malatyaspor, galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
20:22 Kayseri polisten kaçmak için pencereden atlayan firari yaralı yakalandı
20:20 Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı
20:19 Polisten kaçarken kaza yapan hırsızlık şüphelileri yakalandı