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Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı

Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladıBursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayisi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri firmasında CNC makinesinin bıçağının sırtını kestiği işçi Zafer Özdemir ağır yaralandı.

26.08.2019 21:49
Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı
Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayisi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri firmasında CNC makinesinin bıçağının sırtını kestiği işçi Zafer Özdemir ağır yaralandı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri firmasında meydana geldi. CNC tezgahında çalışan Zafer Özdemir (27) kesim yaptığı sırada makinedeki bıçak sırtına temas ederek kesti. Kanlar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sırtı kesilen işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı

İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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