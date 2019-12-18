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Bursa'da kimliği belirsiz kişiler apartmana kurşun yağdırdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce apartmana kurşun yağdırıldı.

18.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:29Bursa'da kimliği belirsiz kişiler apartmana kurşun yağdırdı

BURSA'nın ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce apartmana kurşun yağdırıldı. Mermiler apartmanın duvarlarına ve dairelerin camlarına isabet ederken, saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay İnegöl'e bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, apartmanın önüne gelip, ateş açtı. Silahlı saldırganlar olay yerinden plakası belirlenemeyen araçla uzaklaşırken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 7 boş kovan bulundu. Mermiler, 3 katlı apartmanın duvarlarına ve bazı dairelerin camlarına isabet etti. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, silahlı saldırı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



İnegöl, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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