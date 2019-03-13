13 Mart 2019, 09:00
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Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı Kadın Terörist, Bursa'da Yakalandı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, kırmızı bülten ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da sabah saatlerinde yapılan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, "Kırmızı Bülten" ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M. yakalanarak gözaltına alındı. Kadın terörist, ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ SABAH SAATLERİNDE BASKIN YAPTI

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yıldırım ilçesinde bir evde örgüt üyesinin saklandığı tespit edildi. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde eve yoğun güvenlik önlemleri altında baskın yaptı.

LÜBNAN ASILLI KADIN TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Türkiye'ye yasa dışı yollar ile giren Lübnan asıllı, Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., gözaltına alındı. A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M. ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Danimarka, Bursa, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (1)
İZMİRLİ ÖZGE: helalll beeee
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