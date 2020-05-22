Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunlukBURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

22.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:58
Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk
BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 23- 26 Mayıs tarihleri arasında arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı ve pazarları doldurdu. Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uydukları görüldü. Bursa’da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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