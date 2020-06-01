Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın ettiİsmail Hakkı SEYMEN- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı.

01.06.2020 02:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:22
Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti
İsmail Hakkı SEYMEN- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirler kapsamında 15 şehirde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalılar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.
İLÇE MERKEZİ GİRİŞLERİNE POLİS ENGELİ
İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından yağışlı havaya rağmen vatandaşlar sokaklara akın ederken ilçe merkezinde yoğun trafik yaşandı. Merkeze uzak birçok mahallede oturanlar araçlarıyla ilçe merkezine hareket ederken polis engeliyle karşılaştı. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, araç geçişlerine izin vermedi. Bursa’da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Polis, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Diyarbakır’da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Ramazan Bayramı için Kastamonu’ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Haber
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü Haber
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
56’lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
ABD’deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti Haber
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Bakan Koca, Türkiye’deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Haberler››Güncel››Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:18: Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti - Haber 02:06: Kısıtlamanın bitmesiyle İzmir Otogarı'nda hareketlilik - Haber 02:06: Bursa'da yasak bitti, vatandaş dışarı akın etti - Haber 02:04: BEYOĞLU'NDA ZABITA MASKE TAKMAYANLARI İSTİKLAL CADDESİ'NE ALMADI - Haber 01:55: ANTALYA Yasağın kalkmasından dakikalar sonra denize girdiler - Haber 00:53: Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü - Haber 00:47: İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu - Haber 23:39: Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı - Haberler 21:17: Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu - Haberler 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler