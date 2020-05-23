Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında 3 gözaltı

Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında 3 gözaltıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 00.00 itibariyle Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Bursa'da polis ekiplerince sokakta bulunan vatandaşlar uyarıldı.

23.05.2020 04:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:22
Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında 3 gözaltı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 00.00 itibariyle Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Bursa'da polis ekiplerince sokakta bulunan vatandaşlar uyarıldı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında durdurulan bir otomobilde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliye 10 bin TL ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda Bursa'nın, Kent ve Fomara Meydanı, Heykel Caddesi ve Acemler gibi önemli yerlerinde polis ekipleri kontrol noktaları oluştururken, yasağa rağmen açık olan işletmelere ve sokakta bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINDILAR
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise yasağın başlamasından 1 saat sonra durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polise, "Bayram alışverişinden geliyoruz" diyen sürücü Mehmet E. (35) ve otomobilde bulunan Ahmet S. (45) ile Oya K.'ya (40) 10 bin TL ceza kesildi.
Öte yandan otomobilde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bursa’da, kısıtlamanın ilk dakikalarında 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Polis, Bursa, Güncel, Haber

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