Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında doğum gününden dönen iki gence 6 bin TL ceza

Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında doğum gününden dönen iki gence 6 bin TL cezaKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 00.00 itibariyle Bursa'nın da aralarında bulunduğu 15 kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

16.05.2020 01:57 | Son Güncelleme: 16.05.2020 02:00
Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında doğum gününden dönen iki gence 6 bin TL ceza
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 00.00 itibariyle Bursa'nın da aralarında bulunduğu 15 kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis, kısıtlamanın ilk dakikalarında sokaklarda bulunan vatandaşları uyarırken, doğum gününden döndüklerini söyleyen iki gence ise 6 bin 360 TL ceza kesti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca genelge yayımladı. Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 00.00 ile 19 Mayıs saat 00.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu kapsamda Bursa'nın, Kent ve Fomara Meydanı, Heykel Caddesi ve Acemler gibi önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluştururken, yasağa rağmen açık olan işletmelere ve sokakta bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN DÖNEN GENÇLERE CEZA
İnegöl ilçesinde ise kısıtlamada dışarı çıkan Mustafa E. (23) ve Muhammed E. (24), görevli trafik ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını ve neden dışarıya çıktıklarını sorması üzerine, "Arkadaşımızın doğum gününü kutladık, çay içtik. Saatin nasıl geçtiğini anlamadık" diyen gençlerin kimliklerini de yanlarına almadıkları tespit edildi. 2 genç kimlik tespiti için karakola götürülürken, sokağa çıkma yasağına uymadıkları için de toplam 6 bin 360 TL para cezası uygulandı. Bursa’da, kısıtlamanın ilk dakikalarında doğum gününden dönen iki gence 6 bin TL ceza

Kaynak: DHA

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