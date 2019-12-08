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Bursa'da kız arkadaşını sokakta darbeden kişi serbest bırakıldı

Bursa'da kız arkadaşını sokak ortasında darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

08.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:24Bursa'da kız arkadaşını sokakta darbeden kişi serbest bırakıldı
'da kız arkadaşını sokak ortasında darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
ilçesinde 4 Çarşamba akşamı kız arkadaşı N.D'yi (17) sokakta darbetmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan İ.T'nin ifadesi alındı.
İ.T'nin, "kız arkadaşını kötü yola düşmemesi ve uyuşturucu kullanmaması" için darbettiğini ileri sürdüğü belirtildi.
Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesine başvurulan N.D'nin ise İ.T'nin kendisini yolda yürürken bir erkeğe baktığını iddia etmesi üzerine olayın gerçekleştiğini, ondan şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.
İ.T, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yıldırım, Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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