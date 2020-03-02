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Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kocasının bıçakladığı 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

02.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:34Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü
'nın merkez ilçesinde, kocasının bıçakladığı 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Mahallesi 10. Ada Sokaktaki evine okuldan çıktıktan sonra giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye Hacıoğlu'nun yerde kanlar içinde buldu.
H.H'nin komşularına vermesiyle olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri çağrıldı.
Göğsünde birden çok bıçak darbesi bulunan kadına müdahale eden sağlık ekiplerinin hayatta tutma çabası yeterli olmadı.
Hacıoğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Bu arada karakola teslim olan Hüseyin Hacıoğlu, karısını bıçakladığını itiraf etti.

Osmangazi, Yeşilova, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 21:46:05