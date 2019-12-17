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Bursa'da konut satışları arttı

Bursa'da, kasım ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 artış yaşandı.

17.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:50Bursa'da konut satışları arttı
'da, kasım ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 artış yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da kasım ayında 4 bin 901 konut satıldı.

Konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,7 oranında artarak 4 bin 901'e ulaştı.
Kasım ayında konutların bin 812'si ilk satış, 3 bin 89'u ise el satış olarak gerçekleşti.
İpotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 712,5 artarak bin 690, diğer satışlar ise yüzde 3,9 artarak 3 bin 211 oldu.
Kasım ayında Bursa'da yabancılara 128 adet konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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