Bursa"da korku dolu anlar...4 katlı bina yangın sebebiyle boşaltıldı

Bursa'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa
06.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:54
Bursa'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Apartman boşaltılırken, çevredeki binalara sıçrama riskine karşı itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Deimirtaş Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı sevk edildi.

Yangın sebebiyle bina boşaltılırken, polis ekipleri alevlerin yan binalara sıçrama ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Yangın ise havadan görüntülendi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira Haber
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Almanlardan Türk SİHA’larına büyük övgü: ABD’de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Haberler››3. Sayfa››Bursa'da korku dolu anlar...4 katlı bina yangın sebebiyle boşaltıldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:43: AK Partili Kaya'dan Tunç Soyer'e "HDP'ye destek" tepkisi - Haberler 13:42: Denizden demir yığını çıktı - Haberler 13:41: Baretli ve işçi yelekli silahlı saldırganın kaçma anı kamerada - Haberler 13:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi - Haberler 13:38: Kısıtlama olmayınca Büyükçekmece'de vatandaşlar plajlara koştu - Haberler 12:59: Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira - Haberler 12:25: Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı - Haberler 11:32: "İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı 11:32: Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü