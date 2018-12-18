Bursa'da Korkutan Deprem!

Bursa Osmangazi'de saat 09:45'te deprem oldu. Depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıklayan Kandilli Rasathanesi depremin yerin 5.7 derinliğinde olduğunu açıkladı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.0 olarak açıklansa da Bursa halkı korkulu anlar yaşadı. Korkulu anları sosyal medyadan paylaşan Bursalılarda can kaybının olmadığı öğrenildi. Geçen hafta sonu Bursa Mudanya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Kandilli Rasathanesi Depremi Resmi Twitter Hesabından Duyurdu

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