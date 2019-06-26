26.06.2019 23:38
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bursa'da korkutan fabrika yangını

Bursa'da korkutan fabrika yangınıBURSA - Bursa'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Bursa 'da korkutan fabrika yangını
BURSA - Bursa'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesinde bulunan tekstil fabrikasının kumaş deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depoda bulunan kimyasal atıkların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu alevler kısa sürede kumaş deposunu sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş çağlı önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına 7 su tankeri ile 2 saatlik çalışma sonrası söndürme başardı. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken fabrikanın deposu ve içerisindeki kumaşlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.Bursa'da korkutan fabrika yangını
Kaynak: İHA
İtfaiye , Bursa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:32 Aşırı hız yapan 14 yaşındaki ehliyetsiz drift yapmak isterken kaza yaptı
00:30 FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı
00:29 Çorum'da alacak verecek kavgası: 5 yaralı
00:28 Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı
00:27 FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı
00:24 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü drift atmaya çalıştı, faciadan dönüldü
00:20 Alev alan otomobildeki engellinin kurtarılma anı kamerada