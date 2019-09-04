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Bursa'da korkutan orman yangını

Bursa'da korkutan orman yangını Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

04.09.2019 17:16
Bursa'da korkutan orman yangını
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi'nde saat 15.00'de orman yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın 5 dönüm makilik alana yayıldı. Rüzgarın tesiriyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve 1 helikopterle müdahale ediliyor. Çıkan orman yangını ekiplerin çalışmaları sayesinde kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Bursa'da korkutan orman yangını

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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