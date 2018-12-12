Bursa
'da korkutan yangın
BURSA - Bursa'da çıkan yangında bir evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Yangın, Osmangazi
'ye bağlı Altınova Mahallesi
Savaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut D.'ye ait iki katlı evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İkinci katta kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye
ekipleri kısa sürede alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.
Altınova Mahallesi,Osmangazi,Bursa
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:10