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Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üç apartmanda çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı.

07.08.2019 19:18 Bursa'da korkutan yangın
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üç apartmanda çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Balkan Mahallesi Turhan Haznedaroğlu Caddesi'nde Zümrüt Apartmanı'nda yangın çıktı. Çatıdan başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki apartmana da sıçradı. Üç apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı. İtfaiye, AFAD ve NAK ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Üç apartmanda oturan vatandaşların hepsi polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Apartmanlardan birindeki yangın kontrol altına alınırken, diğer iki apartmana ise halen müdahale ediliyor. - BURSA

Değerli Taş, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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