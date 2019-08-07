Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da üç katlı binanın teras katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

07.08.2019 23:43 Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da üç katlı binanın teras katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler geceyi aydınlatırken, mahalle sakinleri sokağa dökülüp yangını meraklı gözlerle izledi.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede teras katını saran alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatı katındaki yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını korku dolu gözlerle izleyen mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:13   Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı
00:12   Kayseri'de 18 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
00:12   Trump'tan Dayton ve El Paso'a ziyaret
00:10   Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
00:03   Suriyeli gencin hareketi takdir topladı
00:02   Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı
23:56   Turistlerin dehşeti yaşadığı kazanın sürücüsü tutuklandı