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Bursa'da korona virüsü yenen hastalar alkışlarla yolcu ediliyor

Bursa'da korona virüsü yenen hastalar alkışlarla yolcu ediliyor Bursa'da son 2 günde 21 hasta korona virüsü yenerek tedavi gördükleri hastanelerden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

08.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:01
Bursa 'da korona virüsü yenen hastalar alkışlarla yolcu ediliyor
BURSA - Bursa'da son 2 günde 21 hasta korona virüsü yenerek tedavi gördükleri hastanelerden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Bursa valiliği dün 19 hastanın korona virüsünü yendiğini tedavileri tamamlanıp taburcu edildiklerini açıkladı. Bugünde açıklama yapan valilik Gürsu ilçesindeki bir hastanede korona virüs tedavisi gören 2 kadın hastanın korona virüsü yendiğini ve taburcu edildiğini açıkladı.
Hastanede tedavileri tamamlanan 2 kadın sağlık çalışanları tarafından ayakta alkışlanarak hastanenin çıkış kapısına kadar uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Bursa Valiliğinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlimizde ilk pozitif vak'amızı evine uğurlamanın mutluluğu. Umut oldu bize. Yaşam için... Birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı. Bursa’da korona virüsü yenen hastalar alkışlarla yolcu ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Valiliği, Bursa, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Bursa'da korona virüsü yenen hastalar alkışlarla yolcu ediliyor - Haberler
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