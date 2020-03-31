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Bursa'da koronavirüs önlemlerine uymayanlara polis 'evde kal' dedi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda Bursa'da polis ekipleri ana arterlerde yol uygulaması yaparak vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

31.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:53
Bursa'da koronavirüs önlemlerine uymayanlara polis 'evde kal' dedi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda Bursa 'da polis ekipleri ana arterlerde yol uygulaması yaparak vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı. Çağrıya uymayan vatandaşlar trafiğin kilitlenmesine neden olurken, bazıları da uygulamaya tepki gösterdi.

Kentte havanın güneşli olması ve sıcaklığın 18 dereceye çıkmasıyla koronavirüsü salgınına rağmen sokaklara çıkan vatandaşlar kent genelinde yoğunluğa neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde aldığı kararlar doğrultusunda, kent merkezi ana arterlerinde yol uygulaması yaparak vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı. Yapılan uygulamada vatandaşları gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması yönünde uyaran polis ekipleri, kalabalık olan araçlardaki vatandaşlara maske takmalarını söyledi. Alınan tedbirlere rağmen yollara çıkan vatandaşlar kent trafiğinde yoğunluğa neden olurken, bazıları da yapılan uygulamaya tepki gösterdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Polis, Güncel
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