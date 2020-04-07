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Bursa'da koronavirüse karşı "psikolojik destek hattı" kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaygı yaşayan vatandaşlara psikolojik destek vermek amacıyla telefon hattı oluşturdu.

07.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:06
Bursa'da koronavirüse karşı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaygı yaşayan vatandaşlara psikolojik destek vermek amacıyla telefon hattı oluşturdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre uzman psikologların görevli olacağı hat, hafta içi 09.00-17.30 saatlerinde hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) bünyesinde açılan telefon hattından, virüs salgını nedeniyle psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar faydalanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, virüs salgını nedeniyle normal danışan hizmetlerini geçici olarak durduklarını kaydetti.
Psikolojik destek hattını kullanıma sunduklarını ifade eden Kaldırım, şunları aktardı:
"Personel ve kurum enerjisini, telefonla psikolojik destek hattına yönlendirdik. Uygulama, tehdit ortadan kalkıncaya kadar devam edecek. Telefonla destek hattına istisnasız tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. İnsanlar gelinen süreçle alakalı çok fazla kaygı yaşıyor. Bu nedenle telefon hattını devreye aldık. Bu süreçte özellikle çocukları evde tutmak zor. Bunun yanında bireylerin kendileri ya da aileleriyle ilgili durumlar da var. Tüm risklere karşı, işin eğitimini almış arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimize her türlü katkıyı sağlamak için hazırız."
Destek almak isteyen vatandaşlar, sorularını "0224 7163067" numaralı hattı arayarak iletebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bursa'da koronavirüse karşı 'psikolojik destek hattı' kuruldu - Haberler

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