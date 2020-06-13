Bursa'da koronavirüse yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başladı

Bursa'da koronavirüse yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başladıSağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yönelik başlatılan Toplum Tarama Çalışması kapsamında Bursa'da sağlık ekipleri, rastgele belirlenen adreslere...

13.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:43
Bursa'da koronavirüse yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başladı
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yönelik başlatılan Toplum Tarama Çalışması kapsamında Bursa'da sağlık ekipleri, rastgele belirlenen adreslere gidip, kişilerin rızası doğrultusunda koronavirüs testi yapmaya başladı.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerince 17 ilçede 62 ekiple gerçekleştirilen tarama çalışmalarında, rastgele belirlenen adreslere gidilerek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Covid-19 testi yapılmaya başlandı. Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek, test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, kentte yaklaşık 3 bin 600 hanede test çalışmalarına başlandığını bildirdi. Sağlık ekipleriyle TÜİK tarafından rastgele belirlenen hanelere gidilerek, test yapılacağının altını çizen Dr. Kuzhan, "Yapılan çalışmayla ilgili hane halkı bilgilendirilmekte ve rızaları alınmaktadır. Belirlenen kişiden yönergeye uygun olarak PCR testi aktif hastalığı hem de ELİSA testi için antikor testi uyguluyoruz. Alınan kan ve sürüntü örnekleri, Halk Sağlığı laboratuvarımıza ve Şehir Hastanesi laboratuvarımıza gönderiliyor. Vatandaşlarımız, yapılan test sonuçlarını bir gün sonra e-nabız üzerinden öğrenebilecekler" şeklinde konuştu.
EKİPLER SAHADA
TÜİK tarafından rastgele örneklem yöntemiyle belirlenen hanelere ulaşan filyasyon ekipleri, aileden olumlu yanıt alınması ile işleme başlıyor. Testi kabul eden vatandaşların T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri alındıktan sonra onay alınması ile hazırlanan anket sorularını yöneltiyor. Alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilerek, veriler toplanıyor. Bursa’da koronavirüse yönelik ’Toplum Tarama Çalışması’ başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Haber

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