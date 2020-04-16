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Bursa'da koronavirüsü yenen 3 kişi alkışlarla taburcu edildi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan biri hemşire 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

16.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:40
Bursa'da koronavirüsü yenen 3 kişi alkışlarla taburcu edildi
Bursa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan biri hemşire 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Çekirge Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavi sonucu sağlığına kavuşan Rahim Demirbaş (69), Necati Duman (46) ve Gülşah Engin Ceyhan (30) uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hemşire olan Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisinin sıkıntısız sürdüğünü söyledi.
Sağlık çalışanlarının çok özverili bir bir şekilde çalıştığını, kendisinin de görevinin başına döneceğini belirten Ceyhan, "Virüs, sosyal temasla bulaştı. Kızım var 3,5 yaşında ve 10 gündür onu görmüyorum. İzolasyon sürecim devam ediyor." dedi.
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Deniz Derya Köseoğlu da salgının başladığı günden bu yana görevi başında olduğunu aktardı.
Hastaların tedavilerinin tamamlandığını ifade eden Köseoğlu, "Hastalar, izolasyonları devam etmek üzere evlerine gönderildi. İlerleyen günlerde kontrollerine çağıracağız. Biz buradayız ve elimizden geleni yapıyoruz. Endişe duymadan, öncelikle kendi sosyal izolasyonlarını sağlayarak, evlerinde kalarak, vatandaşların da bize destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Ceyhan, Bursa, Sağlık
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