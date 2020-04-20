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Bursa'da koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu

Bursa'da koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu olduBURSA'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Gürsu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişi, tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

20.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:23
Bursa 'da koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu
BURSA'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Gürsu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişi, tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs salgını sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testleri pozitif çıkan 64 yaşındaki kadın ile 35 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 10 günlük tedavileri sonrasında taburcu edildi. Hastalar taburcu edilirken, sağlık çalışanları onları alkışlarla uğurladı.
Diğer yandan Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Oğuzhan Kanat, tedavi gördüğü aynı hastaneden taburcu oldu.
Gece aniden ateşinin artması ve orta derecede öksürük başlangıcıyla hastaneye gittiğini belirten Kanat, yapılan tahlil sonucu testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Koronavirüs hastaları için ayrılan özel ve izole edilmiş odada 6 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kanat, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları, sağlık personellerinin uyarılarını dikkate almalarını ve sigara gibi tütün mamullerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Bursa’da koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Gürsu, Bursa, Güncel
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