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Bursa'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 93 yaşındaki kişi, alkışlarla evine gönderildi.

11.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:10
Bursa'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 93 yaşındaki kişi, alkışlarla evine gönderildi.
Gemlik Devlet Hastanesine bir hafta önce çeşitli şikayetlerle başvuran Recep Altundaş'a yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Altundaş, kendisini evde izole etmesi şartıyla taburcu edildi.
Hastaneden alkışlarla uğurlanan Altundaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evden hiç çıkmamıştım. Hastalığı nasıl kaptığımı bilmiyorum. Devamlı içerideydik." dedi.
Altundaş'ın yanı sıra hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan 8 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gemlik, Bursa, Güncel
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