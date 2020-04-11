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Bursa'da koronavirüsü yenen kişi sağlık çalışanlarına "Sizlere bir hayat borçluyum" notu bıraktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kişi, sağlık çalışanları için hastanedeki yatağına "Sizlere bir hayat borçluyum." yazılı not bıraktı.

11.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:56
Bursa'da koronavirüsü yenen kişi sağlık çalışanlarına

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kişi, sağlık çalışanları için hastanedeki yatağına "Sizlere bir hayat borçluyum." yazılı not bıraktı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kovid-19'u yenen Ö.Ş. (24) taburcu edildi. Ö.Ş'nin odasını temizleyen görevliler yatakta bir not buldu.

Ö.Ş. tarafından yazılan nottaki, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun, sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun, sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin." satırlarını okuyan sağlık çalışanları duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel
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