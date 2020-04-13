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Bursa'da koronavirüsün ekonomiye etkileri değerlendirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

13.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:56
Bursa'da koronavirüsün ekonomiye etkileri değerlendirildi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un kent ve Türkiye ekonomisine etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, kısa çalışma ödeneğinin tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sektör ayrımı yapılmaksızın tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması talepleri öne çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üyelerinin koronavirüsün yol açtığı ekonomik krizi en az hasarla atlatabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.
Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihte kriz yönetim ekibi oluşturarak, acil eylem planını ortaya koyduklarını belirten Burkay, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz WhatsApp destek hattı ve 'BTSO Yanınızda' panelleri aracılığıyla üyelerimiz sektörel sıkıntılarını ve önerilerini paylaşıyoruz. Her gün yaklaşık 1200 talebe cevap veriyoruz, bu doğrultuda çözümler geliştiriyoruz. Alınabilecek önlemleri rapor haline getirerek düzenli olarak Bakanlıklarımız ve TOBB ile paylaşıyoruz."
Üyelerden gelen talepler arasında kritik konuların öne çıktığına değinen Burkay, "Bunlardan ilki kısa çalışma ödeneğinden yararlanma kriterlerinin tamamen kaldırılıp tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi. İkinci olarak ise istisnasız tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması. Ayrıca kısa çalışma ödeneği başvurularının daha hızlı sonuçlanması için talep edilen evrak sayısının azaltılmasını olumlu buluyoruz. Buna ilave olarak işverenin beyanının esas kabul edilmesi onay süreçlerini hızlandırması noktasında da iş dünyamızın talebi var." ifadelerini kullandı.
Toplantıda oda üyelerinin de görüşlerini dile getirdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Yüksek İstişare Kurulu, Bursa, Ekonomi
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