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Bursa'da koronayı yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Bursa'da korona virüs tedavisi gören hasta, tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

07.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:45
Bursa'da koronayı yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
Bursa 'da korona virüs tedavisi gören hasta, tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Bursa Valiliğinin Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "İlimizde ilk pozitif vakamızı evine uğurlamanın mutluluğu. Umut oldu bize. Yaşam için... Birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşılan videoda duygularını ifade eden hasta, "Allah sizden razı olsun, kolay gelsin. Herkese rabbim acil şifalar eylesin. Ben hepinizden çok çok memnunum ve çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Twitter, Bursa, Güncel
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