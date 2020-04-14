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Bursa'da koyunlarını kırparken canından oldu

Bursa'da koyunlarını kırpmak için çektiği elektrik kablosundaki akıma kapılan 33 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

14.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:20
Bursa'da koyunlarını kırparken canından oldu
Bursa 'da koyunlarını kırpmak için çektiği elektrik kablosundaki akıma kapılan 33 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki 2 çocuk babası Erhan Nizam koyunlarını kırpmak için çektiği elektrik kablosundaki akıma kapılarak yere yığıldı. Hareketsiz haldeki adamı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından Erhan Nizam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Nizam'ın cansız bedeni ilk olarak korona testi yapılmak için hastaneye kaldırıldı. Testin sonucu pozitif çıkarsa direk defnedileceği, eğer negatif çıkarsa esas ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili çevrede tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bursa, 3. Sayfa
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