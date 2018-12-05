Bursa'da "Kreş Hizmetleri Çalıştayı" Yapıldı

Yeşim Tekstil
ve Global Compact Türkiye
Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu tarafından organize edilen ve iş dünyası temsilcileri ile BM
ajanslarının katıldığı "Kreş Hizmetleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Çalışma Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte kadın çalışanların kreş hizmetlerinden daha etkin faydalanması ve iş gücü piyasasında daha fazla yer alması adına iş dünyasının gerçekleştirmesi gerekenlerle ilgili yol haritası çizildi.
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi şirketlerin katılım gösterdiği programda, tüm çalışanların iş hayatında daha verimli ve etkin var olabilmeleri adına ihtiyaç duydukları kreş ve çocuk bakım hizmeti konuşuldu.
Programa Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üye şirket temsilcilerinin yanı sıra, Global Compact Türkiye yöneticileri, Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV) ve PwC Türkiye yetkilileri katıldı.
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur, burada yaptığı konuşmada, iş dünyasının öncelikli sorunları arasında yer alan kadın istihdamının arttırılması adına öne çıkan en önemli konunun evdeki çocukların bakımı olduğunu belirtti.
Bu konuda 2019'da güçlü bir çalışma yapacaklarını aktaran Cesur, şunları kaydetti:
"Bu etkinlik ile iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının kreş hizmeti ile ilgili farklı uygulamalarını dinleme şansı bulacağız. Yeşim olarak bizim de 30 yıllık bir kreşimiz var. Son yıllarda iş dünyası kreşle ilgili çalışmalarına hız vermeye çalışırken, biz bu konuyla ilgili derin bir tecrübeye sahibiz. İş dünyası açısından kreş organizasyonunun nasıl yapılacağı ile ilgili yol haritası oluşturmak, son derece önemli. Bu konuyla ilgili her firmanın kendine göre bir yönü vardır ama burada konuşulacak konular, firmalara yeni ufuklar kazandıracaktır. Ayrıca buradan çıkacak sonuçları da tüm Türkiye ve kamuoyu ile paylaşacağız."
Açılış töreninin ardından oturumlarla devam eden çalıştayın sonunda, Yeşim Tekstil bünyesinde 30 yıldır hizmet veren Yeşim Kreşi gezildi.
Yeşim Tekstil,Türkiye
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:31