Bursa'da Kül Olan Evini Böyle İzledi

Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Evin tamamı kül olurken, ev sahibi Mahmut Demirel
yanan evine acıyla son kez baktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi
'nde 3 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Salondan alevlerin yükseldiğini gören ev sahibi Mahmut Demirel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ev tamamen kül olurken ev sahibi Mahmut Demirel, yanan evini acıyla izledi. İtfaiye
ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı.
Mahmut Demirel,Osmangazi,Bursa
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:13