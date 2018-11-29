Bursa'da Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu
(BDT), "Üç Kağıtçı", "Yalan Makinası" ve "Akide Şekeri" eserlerini, Şehir Tiyatrosu
da "Fermanlı Deli Hazretleri" ve "Gulyabani" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak. Orhan Kemal
'in yazdığı, Ersan Uysal
'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman
'ın yönettiği "Üç Kağıtçı" oyununun dekorunu Murat Gülmez
, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç ve ışık tasarımını Sinan Mahçup yaptı.
Aralarında Ali Volkan Çetinkaya
, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan
ve Serdar Seçkin'in de bulunduğu 23 oyuncunun rol aldığı müzikli ve danslı komedi oyununda, hayatını üç kağıtçılık üzerine kuran ve gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtarak karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.
Oyun, Ahmet Vefik Paşa
(AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 1 Aralık
Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.
Yalan Makinesi
Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim
'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan
'ın yönettiği "Yalan Makinası" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman
ve müziklerin de Cihan Kurtaran
yaptı.
Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın rol aldığı komedi oyununda, eli maşalı bir kadın olan Nadya'nın bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve hipnozcu çağırmasının ardından gelişen olaylar ele alınıyor.
Oyun, bugün, yarın ve 1 Aralık Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
Akide Şekeri Ali Meriç
'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyunun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman ve koreografisini Gizem Çakmak
üstlendi.
Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu 19 oyuncunun rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin, ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.
Oyun, AVP Sahnesi'nde 4 ve 5 Aralık
'ta saat 20.00'de sahneye konulacak.
Fermanlı Deli Hazretleri
Bursa Şehir Tiyatrosu ise yeni sezonda "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek. Musahipzade Celal
'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müziklerini Murat Gedikli
, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesini Tülay Kale
ve dekorunu da Uğur Çakmak yaptı.
Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi
'nin, padişahın fermanıyla darağacına giderken asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.
Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 1 Aralık Cumartesi günü de saat 14.00'te sahnelenecek.
Gulyabani Hüseyin Rahmi Gürpınar
'ın yazdığı, Lale Oraloğlu'nun uyarladığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği "Gulyabani"nin dekor tasarımını Tayfun Çebi yapıyor.
Altuğ Görgü, Didem Hun Liman ve Uğur Serener'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin rol aldığı oyunda, geçim zorluğu çeken ve aile dostlarının yardımıyla adı "peri yuvası"na çıkan köşkte hizmetçilik yapmaya götürülen kadının başından geçenler konu ediliyor.
Oyun, Görükle
Gençlik Merkezi'nde 4 Aralık Salı günü saat 20.00'de sahneye konulacak.
Aralık,Bursa
29 Kasım 2018 Perşembe 08:55