Bursa'da Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu
(BDT), "Akide Şekeri" ve "Köprüdeki Adam" eserlerini, Şehir Tiyatrosu
da "Troyalı Kadınlar" ve "Gulyabani" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak. Ali Meriç
'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyunun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman
ve koreografisini Gizem Çakmak
üstlendi.
Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu 19 oyuncunun rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin, ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.
Oyun, Ahmet Vefik Paşa
(AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 8 Aralık
Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.
Köprüdeki Adam
Guy Foissy'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın Türkçe'ye çevirdiği "Köprüdeki Adam" oyununun yönetmenliğini Ezgi Yentürk
, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor ve kostüm tasarımını da Gözde Yavuz yapıyor.
Kemal Okur, Serap Uluyol Karanfilci ve Sahil Cem Şener'in rol aldığı oyun, bugün, yarın ve 8 Aralık Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
Troyalı Kadınlar
Şehir Tiyatrosu ise Jean Paul Sartre
'ın yazdığı ve Altuğ Görgü'nün yönettiği "Troyalı Kadınlar" oyununu sahneleyecek. Oyunun şiirleri Füruğ Ferruhzad'ın imzasını taşıyor.
Oyunda, yaklaşık 10 yıl sürdüğü tahmin edilen Truva
Savaşı'nın ardından yaşanan olaylar ele alınıyor. Troya Atı'nın şehre sokulmasıyla halkın büyük bir kırımla karşı karşıya kalması, erkeklerin katledilmesi sonucu geriye kalan kadınların Yunanistan
'a götürülmek üzere tutsak edilmesi anlatılıyor.
Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 8 Aralık Cumartesi günü ise 14.00'te sahneye konulacak.
Gulyabani Hüseyin Rahmi Gürpınar
'ın yazdığı, Lale Oraloğlu'nun uyarladığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği "Gulyabani"nin dekor tasarımını Tayfun Çebi yapıyor.
Altuğ Görgü, Didem Hun Liman ve Uğur Serener'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin rol aldığı oyunda, geçim zorluğu çeken ve aile dostlarının yardımıyla adı "peri yuvası"na çıkan köşkte hizmetçilik yapmaya götürülen kadının başından geçenler konu ediliyor.
Oyun, Görükle
Gençlik Merkezi'nde 11 Aralık Salı günü saat 20.00'de sahneye konulacak.
Aralık,Bursa
06 Aralık 2018 Perşembe 14:13