Bursa'da Kumar Operasyonu

BURSA'da polisin düzenlediği kumar baskınında çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi. Ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi
ilçesinde 3 farklı adrese baskın düzenlendi. Kahvehane adı altında ruhsatsız ve kayıt dışı işletilen iş yerlerinde çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.
İşletmecilerine cezai işlem uygulanan iş yerleri, Osmangazi Belediyesi Zabıta
ekipleri tarafından mühürlendi.
- Bursa
Bursa
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:05