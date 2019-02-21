Bursa'da Kumar Operasyonu

Kaynak: AA

Bursa'da düzenlenen kumar operasyonunda 99 kişiye 31 bin 680 lira ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı iddiasıyla 4 ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.Operasyonda, 4 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 99 kişiye ise 31 bin 680 lira ceza uygulandı.Çalışma kapsamında 15 bin 900 lira, 200 dolar, 100 avro, 3 tombala makinesi, 450 tombala kartı, çok sayıda pul, üzerinde rakamlar yazan 270 top, 52 oyun kağıdı ve 199 poker pulu ele geçirildi.