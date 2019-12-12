Haberler » Güncel » Bursa'da kumar operasyonu - Haber

Bursa'da kumar operasyonu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen derneğin lokal sorumlusu hakkında yasal işlem başlatıldı.

12.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:34Bursa'da kumar operasyonu
'nın merkez ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen derneğin lokal sorumlusu hakkında yasal işlem başlatıldı.
Odunluk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Lokalde yapılan aramalarda para yerine geçen 15 çip ile, 104 iskambil kağıdı ele geçirildi. Ayrıca balkona saklanmış çantada takım halinde 500 poker çipi, 5 kırmızı büyük zar, 2 deste açılmamış iskambil kağıdı, oyun oynamaya hazır 47 deste iskambil kağıdı, 4 zar, 3 metal ve sarı şans pulu bulundu.
Kumar oynadığı tespit edilenler ile kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle dernek lokali hakkında işlem yapıldı. Üye olmadığı halde lokalde bulunan kişilere de gerekli işlemler uygulandı.
Dernek lokalinin sorumlusu H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı bildirildi.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:53 İnönü'de 15 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi - Haber
14:52 Hatay'da kayıp balıkçının cenazesi toprağa verildi - Haber
14:51 Antalyaspor Alanya'ya gitti - Haber
14:50 Avcılar'da üniversitede şoke eden olay - Haber
14:50 Kafası tencereye sıkışan küçük kızı kurtarma operasyonu - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:54:27