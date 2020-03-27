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Bursa'da kumar oynandığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi

Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi.

27.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:10
Bursa'da kumar oynandığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi
Bursa 'da kumar oynandığı tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Osmangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda, ruhsatsız bir iş yerinde bulunan 16 kişiden 4'ünün çıkar amaçlı kumar oyunu oynadığı tespit edildi.
Baskında iş yeri sorumlusuyla birlikte 5 şüpheli yakalandı, 320 lira, 103 angora ve 86 the jolly joker kartına el kondu.
Oyun oynayan 4 şüpheliye 4 bin 900 lira idari para cezası uygulandı, iş yeri sorumlusuna ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.
Ayrıca bahse konu yerde bulunan 11 kişi yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerinden gönderildi, ruhsatı bulunmayan iş yeri de mühürlendi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Bursa'da kumar oynandığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi - Haberler

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