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Bursa'da kumarhane operasyonu

Bursa'da kumarhane operasyonu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kumarhanelere yönelik operasyon yapıldı.

27.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:38
Bursa 'da kumarhane operasyonu
BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kumarhanelere yönelik operasyon yapıldı.
Merkez Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız iş yerinde bulunan 16 şahıstan, 4 şahsın çıkar amaçlı kumar oyunu oynadığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 320 lira nakit para, 103 Adet Angora kartı, 86 Adet The Jolly Joker kartı ele geçirildi. olup, iş yeri sorumlusu ile birlikte toplam 5 şahıs gözaltına alındı. Oyun oynayan 4 şahsa toplam 4 Bin 900 lira idari yaptırım uygulanarak iş yeri sorumlusu şahsa ise, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. Ayrıca bahse konu yerde bulunan 11 şahıs korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerinden gönderilerek iş yerinin ruhsatı bulunmadığından ilgili kurum tarafından mühürlenerek kapatıldı. Bursa’da kumarhane operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

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Bursa'da kumarhane operasyonu

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