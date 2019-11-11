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Bursa'da kümes hayvanlarının bulunduğu depoda yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangında çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

11.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:46Bursa'da kümes hayvanlarının bulunduğu depoda yangın
'nın ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangında çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi İşletme Sokak'taki bir binanın depo olarak kullanılan üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğine (İNTAVDER) ait depodaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, güvencin, tavuk ve civciv gibi süs kümes hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.
Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangın nedeniyle çok sayıda kümes hayvanının telef olduğu öğrenildi.

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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