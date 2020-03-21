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Bursa'da Kur'an kurslarında uzaktan eğitim

Bursa Gemlik Müftülüğüne bağlı hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim döneminde, derslerine ilk günden itibaren uzaktan eğitimle devam ediyor.

21.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:55
Bursa'da Kur'an kurslarında uzaktan eğitim
Bursa Gemlik Müftülüğüne bağlı hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim döneminde, derslerine ilk günden itibaren uzaktan eğitimle devam ediyor.

Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Korona virüs tedbirleri kapsamında hafızlık Kur'an kurslarımızda eğitime ara verilmesi sonrasında uzaktan eğitim yoluyla hafızlarımızın ezberlerini dinlemeye devam ediyoruz. Gemlik'te bulunan Mevlana Hafızlık Kur'an Kursu ve Amine Hatun Hafızlık Kur'an Kursumuzun öğrencileri, hocalarına telefonla görüntülü olarak derslerini dinletmeye devam ediyor. Bu süreçte öğrencilerimizin ders kaybı yaşamaması için Kur'an kursu hocalarımız elinden geleni yapmaktalar. Bu anlamda hocalarımıza, öğrencilerimize ve hassasiyet gösteren öğrenci velilerimize Gemlik Müftülüğü olarak teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Rabbim en kısa zamanda bu zor günleri atlatmamızı nasip etsin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Gemlik, Bursa, Güncel

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