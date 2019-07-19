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Bursa'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, şehirdeki toplu ulaşım araçlarının Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

19.07.2019 10:13 Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, şehirdeki toplu ulaşım araçlarının Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan meclis toplantısında, dini ve milli bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması karara bağlandı.
Karara göre, Kurban Bayramı süresince 11-14 Ağustos tarihlerinde ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, üzerinde "Bursakart" taşıyan tüm vatandaşlar şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
Belediye Başkanı Aktaş, kararların tüm Bursalılar için hayırlı olmasını dilerken, saldırıya uğrayan İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş'a da geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
Kurban Bayramı, Zafer Haftası, Bursa, Güncel

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