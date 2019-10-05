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Bursa'da kuyumcu soygunu

BURSA'da, bir kuyumcuya giren 2 kişi, 75 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı.

05.10.2019 08:58Bursa'da kuyumcu soygunu
BURSA'da, bir kuyumcuya giren 2 kişi, 75 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcu dükkanına gelen eli satırlı 2 kişi, önce kepengin kilidini, ardından da camı kırarak içeri girdi. Şüpheliler, iş yerindeki 75 kilo altını alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevrede araştırma yapan, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Osmangazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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