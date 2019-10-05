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Bursa'da kuyumcudan hırsızlık

Bursa'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı.

05.10.2019 06:41
Bursa'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı.
Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan aynı mahallenin muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı.
Şüpheliler iş yerinin cam kapısını satırla kırarak içeri girdi.
Kuyumcuda bulunan 75 bin lira değerindeki altını alan şüpheliler, vatandaşların görmesi üzerine kaçarak uzaklaştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da kuyumcudan hırsızlık

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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